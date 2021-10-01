商場趁消費券派發追加優惠　引逾百人龍排「着數包」

第2期電子消費券今日(1日)派發，有商場同步推出多項購物優惠及獎賞，其中包括「消費券着數包」，鼓勵市民在商場消費。位於觀塘的apm商場，有不少市民狂掃金飾、電器，更有人帶多張八達通以消費券購買婚嫁金飾，現場更有。有商場負責人希望，優惠與消費券產生協同效應，帶動消費氣氛，並預料商場生意及人流，分別較去年同期升20%及30%。

東網記者下午到apm商場視察，可見有過百名市民排隊領取限量1,000個的「消費券着數包」，有一家大小，形成長長人龍。商場表示着數包內有多張商場現金券、飲品及食品，並會再推出限量的消費回贈，吸引顧客消費。

有金行逼滿欲購金飾的市民，在玩具公司工作的市民馮先生在周大福豪花約13萬港元，入手1條重6両6錢的「龍鳳鏈」，打算待年僅1歲的女兒長大後，作嫁妝之用。他並透漏上期消費券已用來買奶粉，指消費券能夠幫補不少。馮最後分別以微信支付及信用卡，繳付全數購買金鏈。

在場另有市民帶同多張八達通及電子工具「狂掃」金飾。其中，準新人袁先生及張小姐將於10月底結婚，他們與父母及其他兄弟姊妹特意留下消費券，送予2人購買結婚飾物。張小姐稱自己持有多張八達通，並在登記消費券時幫包括身處海外的家人登記，待今次購物中使用。她指消費券令她買多了高價的飾品，包括鑽石戒指，或選購更重的金飾。他們以8張八達通及電子支付，一次過購買了4款產品，包括一對龍鳳鈪，合共12萬港元，並即場戴上戒指。

電器舖同樣逼滿一家大小，有「孝順仔」特意為母親買心頭好。市民劉先生在電器店花約500港元購買榨汁機，並指其母「想買好耐」，故為一償母親心願，今日用Tap & Go「拍住賞」購買，而簽帳期間十分流暢，沒有遇上故障。他又稱稍後會與家人在商場吃飯，盡量先用消費券找數。

電器舖經理吳志雄指，今天的人流明顯較增多，估計較平日多30至40%，並稱銷情對比9月有明顯升幅，與上期消費券派發後的市況相若。他認為可能與今天是第2期消費券派發的第1天，適逢十一假期，令市民較開心，使到消費氣氛暢旺，認為稍後銷情會有一定升幅。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理(推廣)李少芬亦稱，商場已推出價值1,200萬港元的消費優惠，亦即時加碼100萬港元，盼刺激消費氣氛，亦預料商場生意及人流分別較去年同期升20%及30%。她稱首期消費券受惠奧運熱潮及多個推廣活動，令當時消費高峰期上升50%，又認為商場餐飲業將受節日氣氛推動，加上有新咖啡店進駐商場，預計增幅將持續。