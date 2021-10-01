第2期消費券開始派發　一文看清幾時到期

第2期消費券今日(1日)起開始派發，再次延續消費券購物狂潮！不過，市民需要留意消費券亦有到期日及最遲領取日，如不幸錯過甚至會被清零消費券餘額或是沒辦法領取。市民若於首輪使用支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK登記，其消費券到期日為12月31日；而用八達通登記消費券人士，則要於發放第1期消費券後的4至7個月內，消費完畢首兩期合共4,000港元的消費券，第3期消費券即可於達標的下一個月16日發放。換言之，如於8月1日以八達通領取第1期消費券之人士，最遲需要在2月28日或之前花光4,000港元消費券，才可順利領取最後一期1,000港元的消費券。

使用支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK領取消費券，首輪登記的人士其消費券到期日為12月31日；而次輪登記的人士其消費券到期日則為明年1月31日。若未有使用完畢，消費券餘額將會被清零。

而使用八達通登記人士則要按情況而定何時可領取最後一期消費券，由於八達通分為3期發放消費券，市民需要花畢總額4,000港元的首兩期消費券才可領取第3期消費券，而第3期的1,000港元並沒有使用期限。但市民需留意消費券要在發放日起計3個月內領取，否則將會失效。

八達通消費券需要在7個月內用完首兩期消費券，故若市民在8月領取了第1期消費券，便需在2月28日或之前用完4,000港元消費券；若市民為次輪登記者、於9月領取第1期消費券，需在3月31日或以前用完4,000港元消費券，才可領取最後一期消費券，否則在7個月限期屆滿後餘下一期消費券會被作廢。