4歲小鐵漢術後獲贈舊心臟起搏器　父感窩心直言鑲起紀念

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢」Kansas，上月完成人生中第6次手術。小鐵漢爸爸在社交專頁透露，兒子去年被安裝的心臟起搏器，在上月接受第3階段的單心室循環手術後，因用電量近乎耗盡，醫生為其更換新的起搏器，並將舊的起搏器贈送給他們一家留念。

小鐵漢爸爸日前在社交專頁稱，從醫生手上取得守護小鐵漢過去1年的心臟起搏器，直言「真係好Sweet(窩心)」，又指會將其鑲起，紀念它的戰功。

小鐵漢的父母又透露，日前到兒童加護病房探望兒子時，他已平安度過危險期，毋須插喉，可以自主呼吸，臉色亦有好轉。父母引述醫生指，小鐵漢已完全適應新的單心室循環系統，心臟的功能穩定，不過腎功能指數則偏高，正常人約60，小鐵漢卻高達逾300。醫生向他們表示，若小鐵漢的腎功能指數持續偏高，最壞情況需要洗腎，不過此情況在術後數日較常見，只要小便排得快便可。

他們又提到，小鐵漢見到父親後第一句說話就是「我好急尿」，因他習慣每次去洗手間前向父母或老師交代，令他們質疑兒子的腎功能指數偏高或與忍尿有關。故小鐵漢的父親向兒子解釋，由於剛剛完成手術，不能起身如廁，要當自己是嬰兒，不用問其他人或擔心弄髒，想小便就排出來，並指小鐵漢回應知道後，不出半秒已經導尿管排尿。小鐵漢爸爸笑言相信很快可以解決腎功能指數偏高的問題。