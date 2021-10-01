元朗雞伯嶺違法霸地工場轉移陣地　巨型垃圾山再現流浮山

本港土地資源珍貴，卻被揭發有人霸佔官地堆放「垃圾山」。東網早前曾大力報道，有環團到多區調查，發現元朗厦村雞伯嶺的棕地工場，出現了多座由五金廢料堆積而成的巨型垃圾山，超過一半範圍佔用了4公頃的政府官地。垃圾山被揭發後，東網記者曾於9月20日再次到場跟進事件，當時只見垃圾山蓋布了事，未有清走。有關部門勒令該座垃圾山需要於昨日(9月30日)前清走，有環團指現時該地垃圾雖然被清空，惟仍有兩個貨櫃及1輛貨櫃車在場，更發現距離10分鐘車程的流浮山，竟現另一座垃圾山，涉嫌由雞伯嶺垃圾山搬運過去的垃圾堆積而成。

東網早於上月初曾報道雞伯嶺垃圾山霸地事件，綠色和平曾於7月至8月在多區實地調查，發現至少有35個位於棕地的工場涉嫌違規發展。其中位於厦村雞伯嶺路的棕地工場面積最大，佔地約7.7公頃，該地共有9座由鋁廢料堆積而成的巨型垃圾山，環團懷疑該地涉嫌霸佔官地來經營廢棄回收生意，估計該批懷疑進口的鋁廢料重約5.1萬噸至9.3萬噸。

事件經報道後，地政總署回覆東網查詢時指，政府已通知受工程影響的業務經營者於今年9月30日前遷出，並會在限期屆滿後清理上述土地以展開工程。東網記者曾在9月20日時再次到場視察，惟當時只見垃圾山上被蓋布了事，仍未遷出。

綠色和平指本周二（9月28日）曾再度前往雞伯嶺的棕地視察，發現經傳媒揭發後，原有9座由五金廢料堆積成規模不一的「垃圾山」，其中一座已被清空，現場仍有兩個貨櫃及1輛貨櫃車在場，根本不是一個準備交還的狀態。環團又發現，涉事者疑在距離僅十分鐘車程的流浮山另起爐灶，質疑新堆起的垃圾是由雞伯嶺搬遷，該高度更達約2層樓高，並佔用了0.04公頃的官地，形容違規情況未有收斂。