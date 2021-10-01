黃金商場滿人潮　商戶做到手軟　電腦迷盡耗消費券買配件

第2期消費券刺激下，位於深水埗、專門售賣電子設備及配件的黃金電腦商場今日(1日)人滿為患，當中不少年輕人在場仔細研究電腦器材，亦有人在挑選電腦及電話配件。東網記者下午到場視察時，因現場非常擁擠而難以轉身，場內多個商戶均表示「做到手軟」；有「電腦迷」更耗盡3,000港元消費券，購買電腦零件，升級電腦。

售賣筆記型電腦的「明智電腦」店長蔡志輝指，今日人流較一般假日多一倍，生意亦較上星期倍增。他認為消費券帶動市民的消費意欲，而客人普遍「有備而來」，早已在網上搜尋產品的資料，故店內產品出售如流水，自己「做到手軟」。蔡續表示，買家普遍選購6,000至7,000港元的機款，即用了消費券後仍要付最少3,000港元。他稱買家普遍沒有議價，並指店舖已推出多項優惠，包括贈送超市禮券、滑鼠及電腦袋等吸客。

不少市民都趁消費券派發，專程到商場購買心頭好。其中，最近搬新屋的鄧先生與女友前來購買家居充電器等家庭用品，他預料花近1,000港元，打算以消費券支付，鄧並透露已將上期消費券用作結婚用途，故預計剩下的消費券會購買傢俬及生活用品；另外，提着一袋電腦配件「滿載而歸」的「電腦迷」顏先生表示，已耗盡3,000港元消費券，並購買了電腦底板、中央處理器等電腦零件，希望提升家中電腦的性能，以便上網課及玩線上遊戲，並謂「放假時都可以輕鬆吓」。