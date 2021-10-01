蕭澤頤到深圳與廣東省公安廳廳長會面　商討加強打擊海上走私

水警高級督察林婉儀上周六(9月25日)於沙洲一帶追截走私大飛時墮海英勇殉職，警務處處長蕭澤頤昨日(9月30日)率領香港警方代表團前往深圳，與廣東省副省長及公安廳廳長王志忠和廣東海警局局長劉紹根率領的代表團，就打擊兩地走私活動進行工作會晤，而雙方對林殉職一事表示高度關注，因此會即時成立專案小組，加強對情報交流，積極調查案件。

會面期間，兩地達成多項共識，包括全力打擊走私集團的人員招募、船隻改裝、凍肉儲存、資金來源及犯罪得益，以及加快相關走私船隻及工具的移交。此外，兩地表達同意在策略、戰術及行動方面，加強打擊受三合會操控的走私犯罪集團。

而廣東省公安廳將與香港警務處緊密聯繫。當中在策略方面，會共同研究提升人員安全、裝備效能、訓練交流和行動效率；在戰術層面，廣東海警局與水警總區會加強合作及情報交流；在行動層面，兩地會進一步加強執法，採取聯合行動打擊犯罪集團。

蕭澤頤表示，警方除了加強與內地執法機關合作，亦會與本地執法機關保持緊密聯繫，共同打擊走私犯罪集團。

蕭澤頤率領的代表團，同行的並包括刑事及保安處處長周一鳴、助理處長（保安）陳東、有組織罪案及三合會調查科及水警總區的主管和負責聯絡事務的人員。