政Whats噏：走佬近兩個月　李永達靜雞雞「上水」刷存在感？

喺違法佔領行動（佔中）案被判入獄8個月、緩刑2年嘅民主黨（白鴿黨）副主席李永達(高達)出走英國，消聲匿跡接近兩個月，原來佢喺近呢幾日已經靜雞雞「上水」，而首次喺Facebook(Fb)上水就係白鴿黨召開特別會員大會之後，仲貼文有關冇表決參唔參選嘅消息，寫住「民主黨會大有共識」。佢突然間走咗去英國，唔係已經放棄咗香港嘅一切咩？抑或係姣婆守唔到寡，想刷存在感呀？

話說白鴿黨喺上月26日召開特別會員大會商討係咪參選，最後竟然反高潮冇表決到，仲話要授權中委會商討參選機制，而高達翌日凌晨一點喺Fb上水、即係倫敦時間26日傍晚6點，貼咗白鴿黨嘅相關聲明，之後佢喺28日下晝3時許，亦貼文「毋忘928」。

點解突然間上水？唔難解釋嘅。其一係高達喺8月6日揼抵老婆陳樹英，獨自飛倫敦，黨主席羅健熙當時話事前冇收過佢通知，事隔個半月，應該喺英國已安頓好，即傳出佢老婆陳樹英已赴英會合，可能兩公婆相聚後已無後顧之憂，話晒噤聲近兩個月，不甘寂寞，忍唔住要蒲頭。

仲有另一個解讀，就係當日高達話被苦勸出山參選黨副主席，當選後話要穩住「軍心」，而白鴿黨特別會員大會當日冇表決到參唔參選嘅問題，羅健熙仲不斷提到話要團結，可能高達貼文，一來係想刷存在感，話畀人知佢仲喺度(口架)；二來係想話畀班黨員知，佢仲（目及）住個黨。

話時話，白鴿黨口口聲聲話要團結，而高達走佬就係令內訌加劇嘅始作俑者，正如佢當日粒聲唔出就飛倫敦，有「主戰派」嘅乳鴿、中委會成員蘇逸恒喺Fb貼文「#叫人衝#自己鬆」，更獲部分黨友讚好，當中包括副主席梁翊婷，隨即惹來外界猜測是否暗批高達，跟住因參選舊年民主派35+初選涉違港區國安法嘅前議員尹兆堅，炮轟「主戰派」乳鴿，仲不點名批評蘇係契弟，隨後涉同案被還押嘅前議員林卓廷亦鬧埋一份。

一波未平，一波又起。臨近開特別會員大會，老鴿李華明仲走埋出嚟話若果棄選就退黨，仲畀乳鴿郭天立揶揄一番，叫佢返去賣香腸。雖則到咗近日中委會出咗甄選機制，仲有除名機制，被批評門檻高，然而「主戰派」嘅蘇逸恒同梁翊婷已先後被裁定宣誓無效，被取消東區區議員同觀塘區議員資格(DQ)，令人質疑仲有幾多人可以過關。

其實，白鴿黨內部已經四分五裂，正所謂遠水救唔近水，高達上水，唔通仲想搖控個黨？