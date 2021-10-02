中港司機搵食艱難　遭內地海關刁難72小時

運輸業界昨（30日）流傳一段影片，有中港貨車司機不滿深圳灣口岸的內地海關花費多個小時檢查吉運貨車，既不能在車廂等，亦不能在等候期間進食或離開現場，冒着酷熱天氣在室外等候。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉回應事件指，深圳灣的內地海關人員刁難中港貨車司機多時，直言有關人員態度傲慢，以不人道方式對待司機，檢查的時間亦動輒數小時起跳，已向港府政策局反映，並指運輸及房屋局局長陳帆已回覆會跟進事件。政府發言人就事件回覆指，港府一直與跨境貨車業界保持溝通，為業界與內地口岸部門的連繫充當橋樑，確保跨境貨運業運作暢順。港府會就業界提出的情況向內地有關部門反映，以其作出適切跟進。

根據片段，一名中港司機在深圳灣口岸貨車檢查期間，疑因等候多時而未能安排回到車廂，於是在貨車尾板小休，但遭口岸人員喝止。有10年經驗的貨車司機陳先生亦收到有關短片，他表示有關無理檢查安排已持續多時，並說：「唔容許司機上車，唔可以離開，又唔可以食飯或叫人幫手買，整個安排都唔人道，但大家敢怒不敢言，怕被秋後算帳。」他又指，其他口岸檢查速度較快，期間亦容許在車廂等候，但唯獨此口岸不允許。

對於深圳灣口岸的不人道情況，蔣志偉表示已屢見不鮮，又指一般抽查吉運貨車都只須半小時，再仔細點都應在一小時完成，但深圳灣情況則完全相反。不少司機亦曾向他反映檢查不公平狀況，他亦多次向深圳海關反映，但結果不得要領。蔣志偉批評檢查時因防疫、消毒等問題不讓司機在車廂等候亦可理解，但檢查6小時，甚至兩、三日也曾發生，形容情況難以理解，並說：「2至6小時又會，有時扣下貨車2至3日都得。」他又指﹕「一講就勞氣，他們都不理司機死活，不管你等多少時間，其實可否人道對待司機，這些檢查是否有點過分？」

他認為該口岸管理出現問題，加上內地注重防疫，估計為了避免再有外輸個案，而刻意留難司機；但本港往來兩地的貨車司機都已經全部接種疫苗，且每隔三日另作核酸檢測，而司機上落貨時亦不會落車，直言：「你究竟怕甚麼？是否對司機需要如此嚴峻要求？」