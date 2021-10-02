疫情封關近兩年　港商陷困境　促港府貸款加碼

新一份施政報告將於下周出台，疫情衝擊下，不少行業仍處於水深火熱之中，有因業務需要來回中港兩地的中小企僱主表示，生意大受影響，暫時只能靠加碼申請中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」度日，他透露，最近已加碼借貸逾300萬，「夠我捱多半年」，但繳交申請近2個月仍未有回音。希望新一份施政報告可延長並加碼貸款計劃，又希望政府可考慮按比例退回利得稅，與中小企僱主共度時艱。

盛亨信息服務有限公司主力發展外包客戶聯絡中心服務，董事總經理何世杰表示，公司以往於香港接洽客戶後，再安排於內地運作，疫情前平均每月會有2至3個新客戶，惟自疫情關係封關後，即使有客人查詢、表示有興趣，但隨着封關時間愈長，潛在客戶亦逐漸流失，生意下跌約30%。他直言，「因不能到內地視察公司運作情況，亦不可能叫客戶隔離兩星期」，更加惡劣的情況是，有不少舊有客戶因抵抗不了疫情下的慘況而結業，例如旅行社，導致生意愈見萎縮。

他續稱，生意大減、業主又不願減租下，中小企業界均希望盡快通關，「需要中港兩邊走的僱主都願意配合相關措施，若果可以開放自駕，點對點不用接觸其他人就更好。」同時，政府亦應考慮按比例向受影響公司退回利得稅：「有利不介意分享成果，現在有難都希望政府施以援手」。