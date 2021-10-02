行車證過期私家車逃捕撞車　司機涉6宗罪與乘客被捕

警方新界北總區交通部特遣隊，於昨日(1日)傍晚6時許，在元朗公路與青朗公路交界近峻巒對開，使用流動車牌識別系統進行打擊違例駕駛行動。期間，警員發現往元朗方向行駛的一輛私家車行車證過期，遂向該私家車司機示意停車受查，惟司機未有按指示停車，相反卻踩油逃去。

私家車被警車窮追約9公里，隨後於天水圍天湖路1號對開失控，撞向另一輛私家車始告停下，男司機與一名男乘客落車逃走，兩人一度以手襲擊警員，司機最後被制服，男乘客趁機逃脫。警方經追查後，於今日(2日)凌晨零時30分，於天水圍區拘捕該名男乘客。

警方經初步調查後，姓戴(29歲)男司機涉嫌「危險駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「沒有顯示有效行車證」、「狂亂駕駛」、「拒捕」及「襲警」被捕，姓陳(35歲)男乘客則涉嫌「拒捕」及「襲警」被捕。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

事件中，一名男警及一名女警嘗試制止疑犯時，分別手、膊頭、腰及腳部受傷，俱被送往天水圍醫院治理。

另外，案發時有車Cam拍下涉事私家車沿天耀路往嘉湖山莊方向狂飆，期間更衝紅燈，尾隨一輛警車追截，過程險象環生。私家車駛至新北江商場對開時，疑失控撞向燈位前的一輛七人車，涉事私家車司機及乘客落車逃走。多名警員及便衣探員立即追捕，當場擒獲涉案司機。