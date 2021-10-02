東方日報A1：次輪消費券出擊　血拼不留力

本港550萬名合資格市民昨起可領取第2期消費券，市民有錢落袋加上10‧1假期展開，市面到處人頭湧湧，消費氣氛暢旺，多個商場人龍絡繹不絕。有市民集齊兩期消費券豪買豪食，不少市民不介意「使凸」大額購買心頭好。有準新人一炮過花12萬元購買貴價金器，集合全家8張消費券，成功補貼逾1.6萬元。有商場負責人則預料商場生意吸引人流分別較去年同期升20%至30%。

政府表示，已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的市民發放第2期消費券，而約1.7萬名於8月16日至9月15日期間，以書面表格重新登記的市民，昨亦獲發首期消費券，其第2期消費券將於下月1日發放。

東網記者昨到多區視察市民領取消費券的情況，深水埗港鐵站昨早9時已有多人排隊領取電子消費券，港鐵需派員在旁協助，以疏導輪候人流；附近的便利店亦有排隊領取消費券的人龍。

在港鐵站領券的曹先生指，首期消費券一個月內已用盡，他有意多貼3,000元，購買5,000元的筆記型電腦，租住公屋的他希望政府能減稅及多派消費券，以減輕市民的財政負擔。區女士則稱上期補貼用作添置新冷氣機早已花光，今次打算買煤氣爐，又認為2,000元「好快使晒」，希望政府「派多啲」。

觀塘一間商場的金行逼滿欲購金飾的市民，準新人袁先生及張小姐將於10月底結婚，他們與父母及其他兄弟姊妹特意留下消費券，送給兩人作結婚禮物。張小姐稱自己持有多張八達通，在登記消費券時幫身處外地的家人登記其八達通，並於今次購物中使用。她指有了消費券後，已經多買了高價的飾品，包括鑽石戒指，或選購更重的金飾。他們最後一次過購買了4款產品，包括一對龍鳳鈪，更即場戴上戒指。

電器店也擠滿一家大小，有「孝順仔」特意為母親買心頭好。劉先生在電器店花約500元購買榨汁機。他指其母一直想買榨汁機，因此希望一償母親心願。他又稱會跟家人在商場吃飯，盡量先用消費券找數。電器店經理吳志雄指人流明顯較以往多，估計較平日多三至四成，又指銷情對比9月有明顯升幅，與上期消費券的市況相若。

黃金電腦商場也不遑多讓，場內擠滿人群，連轉身空間也沒有，商戶紛紛指「做到手軟」。提着一袋電腦配件的顏先生指已花光3,000元消費券，購買電腦底板、中央處理器等零件，希望提升電腦性能，以便上網課及打機時更流暢，待「放假時也可以輕鬆一下」。售賣筆記型電腦的店長蔡志輝指，人流及生意較上星期多一倍，認為消費券帶動市民消費意欲。

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