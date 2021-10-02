水警殉職後有巿民發表仇警言論　鄧炳強哽咽斥行為冷血

水警高級督察林婉儀上周六(25日)追截走私大飛時墮海英勇殉職。保安局局長鄧炳強今（10月2日）表示，另外涉案的3名受傷警員現時已出院，強調當局一直把人員的安全放在首位，會繼續檢視打擊走私案時，執法人員的裝備及行動流程，以提升安全性。問及事件後有市民在發表仇警的言論，鄧對該冷血的行為予以譴責，又斥相關人士若為紀律部隊人員，會懷疑他們「係咪仲有服務市民嘅心」。

鄧炳強早上出席電台節目時談到林婉儀殉職一事，又稱警方一定會「全力緝兇」。他認為，事件反映了紀律部隊人員工作時，可能遇到的危險及不確定性，強調當局一直把人員的安全放在首位。被問及海上非法走私集團的快艇進行了大輻度改裝加快速度，水警會否升級裝備，鄧則指水警的快艇是否可以提速，需要視乎安全性。

鄧又提到，去年海上走私案的宗數及拘捕人數，均較2019年上升了逾一倍，主要是由於執法部門在陸上的執法行動上升，特定貨物如龍蝦等被內地禁止入口等，而走私的貨物則包括龍蝦、肉類、電子產品、及貴價食材等。鄧強調，警方會繼續以情報為本，透過跨境，及多部門包括水警、海關、漁農自然護理署等的合作模式打擊相關罪案，並會持續檢視執法部門裝備的安全性，及研究運用科技協助執法。

就事件過後有市民發表歌曲和仇警言論，鄧譴責相關冷血行為，他哽咽慨嘆「香港唔知幾時變咗一個咁嘅地方」，又提到當中涉及紀律部隊的人員，並對此表示遺憾及憤怒，相關人員已被停職，會先研究有否刑事成分，再視情況進行紀律調查。他又提到，現時國安法沒有發表仇恨言論的罪行，但在刑事法中有煽動罪，未來亦會考慮把相關行為列入23條中，而切合社會需要。

問及23條的立法進展，鄧表示上一次研究23條立法是在2003年，當時仍沒有黑暴事件，亦沒有顏色革命，若不時去年《港區國安法》出現，相信現時社會會一片紛亂。局方會以03年的法例作起點，再考慮過去兩年的情況、其他國家的法例等因素。問及會否推動加快現時國安法的審理，鄧我指國安法是嚴重罪行，雖一貫而言當局希望盡快處理所有案件，但都有很多限制。

談及國安法實施逾年，鄧提到有不少煽動年輕人的主要人物被捕，包括「大老虎」黎智英等，令社會回復平靜，形容成果比預期中強，但當局仍不會掉以輕心，會繼續提防孤狼式及小組式的危險非法行為。