本地創科人才不足　學者批推薦計劃姍姍來遲

人才不一定能夠透過公開試發掘，中大工程學院副院長黃錦輝今日(2日)於電台節目表示，教育局推出「學校推薦直接錄取計劃」，將於2022-23學年開始實行，提供入大學機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中六學生，並指計劃有助解決本地創科技產業的人才荒問題。

黃錦輝指出，香港本地欠缺大型創科企業，理工學科的就業前景因此比不上醫科、法律等專科，也令高中學生升學時對理工相關科目卻步，變相減少創科人才，嚴重窒礙香港創科發展，即使政府大力推動，香港創科產業發展將會一片光明，商機處處，卻嚴重缺乏創科人才。

他續指，「學校推薦直接錄取計劃」提供入大學機會，予個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中六學生，由校長推薦的學生將不受DSE中學文憑考試成績影響，獲大學考慮直接錄取，有助解決本地創科技產業的人才荒問題。

他又以友人之子精於電腦、編程、硬件，卻不是讀書的材料，每次考試都未能達標，只能離港升學，近期創辦的科技公司被國際風險投資公司睇中，獲得一千多萬美金投資的例子，批評計劃姍姍來遲，令香港教育界走寶，未能挽留人才。