中環電子道路收費原去年推行　運輸署突改口考慮　學者批反口覆舌

交通擠塞問題影響全港市民，但一直以來港府都無法完全解決問題，「塞車」成為港人日常。雖然港府38年來曾四度開展有關電子道路收費研究，早前更劃出中環區作試點為先導計劃，原本預料最遲或於去年推行，惟現時仍未見計劃蹤影。而運輸署原於去年曾指會考慮經濟狀況「適時推出」，惟至今卻突然改口稱「考慮未來路向」。有學者批評運輸署反口覆舌，而計劃研究多年仍無進展，是政府部門敷衍了事。

電子道路收費研究推出多年，運輸署曾於去年表示，會在充分顧及當前社會和經濟狀況後，並考慮適時推出先導計劃。惟至今年卻改口，稱會繼續制定先導計劃的具體建議，密切監察中環的交通情況及在充分顧及香港最新社會和經濟狀況後，考慮計劃的未來路向。至於在2020年的中環電子道路收費先導計劃中提出成立的國際專家小組，以負責就推展先導計劃向政府提供意見，運輸署則表示目前正跟進國際專家小組的意見及各項建議，包括在複雜的市區道路環境下做技術可行性實地測試。

為解決市區的道路交通擠塞問題，政府早於1980年代起先後4次提出電子道路收費計劃研究，其中於1983年提出香港電子道路收費試驗計劃，當時更稱不論在科技、行政和法律層面上，電子道路收費均屬可行，惟最後因港島綫鐵路列車通車，令路面車流量減少而擱置；後來於1997年及2006年再次進行電子道路收費計劃的可行性研究，惟最後因政府以交通和環保原因、以及因公眾未有共識而再度擱置。直至近年港府再經公眾諮詢後，於2017年重提中環電子道路收費先導計劃可行性研究，並在2019年劃出中環收費區，提出最遲要於去年推行計劃。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，運輸署早前就重陽節交通安排已因未做好宣傳而捱轟，現時明明預料去年會開始推行電子道路收費計劃，最後卻由「適時推出」變成「考慮未來路向」，運輸署改口反口覆舌，而計劃研究了38年令人感覺「誇張」，運輸署「毫無雄心壯志」，只想得過且過、不作為，明顯是敷衍了事。