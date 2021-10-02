政黨期望新一份施政報告穩定民生　否則香港前途無望

港府將於下周宣布新一份《施政報告》，有政黨批評過往政府太短視、眼高手低，特別是民生方面「甩甩漏漏」。政黨指出，現時社會上表面平穩，但民生未穩，若然今次《施政報告》仍不能扭轉形勢，看不到香港前途還有多少希望，建議政府重新啟動私人參建居屋、爭取盡快通關等。

政黨成員崔定邦建議政府向地產商提供大幅度的補地價折讓，興建私人參建居屋，借發展商力量加快興建居屋單位。崔提出政府過往在發展新市鎮充滿失敗經驗，無法解決交通問題，促政府將北環綫延伸至九龍，吸引市民搬到新界居住。他又認為港府推行將酒店及賓館房間用作過渡房屋的進度十分緩慢，而旅遊界估計可即時使用的房間有約1萬間，由政府直接承租可避免中小型酒店無法接洽社會福利機構的情況。

崔又擔心消費券計劃完結後，本港將繼續面對經濟問題，期望港府爭取盡快通關，令25萬名旅遊業從業員重投工作，及令兩地家庭團聚，避免衍生更多社會問題。

政黨副主席黃俊瑯提及政府官員一直被批評為「堅離地」，讓人感覺總是高高在上，從不承認錯誤，促官員多走出辦公室與民對話。另外，他指應保育區議會，啟動補選填補空缺，至於在過渡期，應由民政事務專員統籌接見市民。

至於政黨主席狄志遠批評社會福利猶如爛屋，下雨漏水、出現裂縫，批評政府一直頭痛醫頭、見步行步。他建議制定長遠社福發展規劃，讓員工薪酬與社會福利署員工看齊等。