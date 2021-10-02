青年家庭置業難　調查指2人不吃不喝12年　才儲夠320呎單位首期

香港地小人多，房屋供應不足導致港人置業困難。有政黨今日（2日）發布調查結果，以2021年8至9月的34個住宅樓盤最細單位售價或成交價作分析，並以打工仔最新的就業收入中位數19,600港元為假設，以兩人共同儲蓄作推算，研究有關青年家庭的置業負擔及「上車」無期原因。結果發現，即便儲首期的時間比2018年稍減，但仍與打工仔收入脫節；而高成數按揭、俗稱「林鄭PLAN」的政策並無助中等收入家庭上車；而印花稅金額佔上車首期15%至20%，為上車客增加負擔等，種種原因令港人置業更添困難。

議員郭偉強表示，2021年與2018年的樓價大致相若，惟樓價仍處於高位。若用4成樓價作首期推算，調查內有85%樓盤的「上車費」，即首期、印花稅金額及律師費用等，介乎160萬至400萬以內。如此計算，以一手樓盤為例，就業中位數為收入的打工仔2人不吃不喝、零開支下儲蓄，最少要12年時間才可儲夠調查中最貴的「揚海」、320呎小單位的4成首期。

雖然自2019年推出「林鄭PLAN」，即放寬了按揭保險計劃的樓價上限，800萬港元可做9成按揭。不過，一手樓盤需抽籤揀樓才有機會買到最平的細單位，而價格較便宜的舊樓樓齡高，申請高成數按揭亦有困難。而在樓價不斷攀升下，印花稅亦變相加重上車人士負擔。

社區幹事吳清清則表示，調查中有9個單位是350呎或以下，數字低於2016年統計處家庭住戶居所樓面面積約430呎的中位數，而在該9個細單位中，更有6個是300呎以下的單位，反映新盤「納米化」，惟單位「縮水」卻不代表價錢相宜。而港島區上車盤亦不足，尤其年輕人如想要搬近港島照顧家人倍感艱難，自2005年東濤苑後，房委會再無推售港島區居屋項目，對於想在港島區以資助房屋上車的年輕人來說更為艱難。

郭偉強表示，期望政府可訂立以安居自住為本的房屋市場，將私人自由市場與資助房屋自住市場分隔；以不同模式大幅增加資助房屋供應；制定本港人均居住面積標準及目標，賣地時訂定單位最小面積及興建數量；並為首次置業人士提供一次性優惠，如豁免印花稅及按揭保險費用，減輕他們儲首期的負擔。