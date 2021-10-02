今增5宗輸入病例　患者完成接種新冠疫苗仍染變種病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(2日)新增5宗確診病例，均屬輸入個案，涉及3男2女，年齡介乎29至71歲，均感染變種病毒株。他們分別由印度、菲律賓、德國及法國抵港，均已接種新冠疫苗；由於本地維持零確診，衞生防護中心今不召開防疫記者會，本港至今累計12,227宗確診，另外，現時有少於5宗初步個案。

新增輸入病例中，1名71歲男子(個案編號：12228)及1名62歲女子(個案編號：12229)，同於本周四(9月30日)乘「UK6401」航班自印度入境。其中，男患者被驗出帶有「N501Y」變種病毒，他曾於6月21日及7月25日，在印度接種2劑由當地生產的Covishield疫苗；女患者則驗出帶有「L452R」變種病毒，同樣曾於印度接種2劑Covishield疫苗，接種日期則為5月12日及7月24日。

另有1名從菲律賓來港的33歲女子(個案編號：12230)則為外傭，她本周四乘坐「PR300」航班入境，被驗出帶有「L452R」變種病毒，曾於6月25日及7月28日在菲律賓接種2劑由內地研發的科興疫苗。

餘下患者包括1名41歲男子(個案編號：12231)，本周二(9月28日)乘坐「TK083」航班自德國來港，驗出帶有「L452R」變種病毒，他曾於3月19日及4月16日在港接種2劑科興疫苗，並於7月8日在港檢測對新冠病毒有抗體；另1人為29歲男子(個案編號：12232)，同樣被驗出「L452R」變種病毒，他本周二乘坐「CX260」航班從法國來港，6月7日及6月29日曾在法國接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。