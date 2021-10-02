今年7人獲傑青殊榮　包括港隊劍擊運動員江旻憓

2021年十大傑出青年選舉今日(2日)公布結果。7位得獎者包括相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、香港中文大學醫學院外科學系助理教授張源津、金記控股有限公司主席徐汶緯、香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、律師簡汝謙、香港女子劍擊（重劍）運動員江旻憓。

江旻憓指曾三次讓家人失望，包括家人曾期望她跳芭蕾舞，但她堅持選擇劍擊；曾經在訓練讓膝頭受傷；以及未能在奧運中奪下佳績。她多謝背後團隊支持劍擊，多謝家人鼓勵及諒解令她不斷進步，會繼續努力再創佳績，更呼籲市民多做運動。

招彥燾致謝時勉勵大家指日常生活要多感恩、少抱怨，生活就會更精彩。他在疫情期間在本地研發多種新冠核酸檢測產品，稱初心就是研發科技，慶幸能幫世界各地解決疫情，同期冀自己的故事令社會支持創科、創業，會肩負使命繼續將本地科技發揚光大。

簡汝謙則希望繼續推廣客家文化，稱單靠自身力量較為薄弱，但得到新界鄉議局等支持，或尋求更多合作，讓市民加深認識客家文化底蘊。林嘉安則希望教育公眾腫瘤知識，認為今次得獎亦不會改變自身的工作軌迹，以後會繼續實行自己想做的事。作為首位擔任美國費城樂團助理指揮的華人，廖國敏指在美國時不會讓華人身份影響自己，反而更勤奮、努力證明自己較他人有更高的能力。