社交網冒名賣藥　東方譴責誓追究

「犯東方者，實捉到你」。東方傳媒機構（下稱東方）嚴厲譴責有人盜用《東方日報》版面，在社交網站推銷健康產品。東方多年來為民發聲，近年卻屢遭網上冒認盜用，嚴重損害東方的聲譽。東方已就事件向相關社交平台舉報及投訴，並已報警處理。警方會監察及跟進事件，若追查後發現有人以假藥行騙，警方會聯同衞生署採取行動。

近日有讀者向東網報料，指發現有人盜用《東方日報》的名稱，在Facebook的社交專頁上載了一張圖片，圖中盜用了東方日報報頭及版面，宣傳該公司的健康產品，標題為「竟然飲咗之後膝頭哥唔痛咗?」，又引述了多名顧客的意見，指服用產品會紓緩腳痛麻痹，並標示了其聯絡方式。

《東網》記者今(2日)致電貼文者，惟對方未有接聽。據資料顯示，該社交專頁今年5月建立，有59人追蹤，並曾兩次轉換名字。專頁的管理人聲稱身處馬來西亞，並售賣該國品牌「Wellous」的健康產品，亦不時分享顧客收到產品後的評語。

香港理工大學專業及持續教育學院講師學者陳偉強指出，《東方日報》是香港的第一大報，讀者的人數為各報紙之最，受眾亦遍布社會各個階層，影響及推廣力甚大，或許因而成為冒充者的目標，仿製報道以弄虛作假。

他又提到，事件對東方的聲譽絕對有影響，又認為現時法律對冒充廣告、報道，及網站的規管不足，助長歪風會令不法之徒變本加厲，當假廣告在社會氾濫，在真廣告中魚目混珠，恐會影響香港的商業市場，促當局加以檢討及考慮規管。

東方網站《on.cc東網》曾多次被冒充。2019年，網上流傳一個冒充東方網站《on.cc東網》的網站，該網站以推廣活動作招徠，聲稱可透過網站內容的連結，用1港元購買手機，懷疑藉此以騙取市民金錢，而去年曾有市民不慎中招被騙。有鑑事態嚴重，東方得悉事件後立即報警處理，並發出嚴正聲明，嚴厲譴責有關冒充行為，澄清有關網站與東方全無關連，從無發布過任何相關內容，市民要提高警覺，切勿誤信。