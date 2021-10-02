土瓜灣七旬清潔工兩度掟石殺鴿　潛逃一日落網

漁護署職員於前日(9月30日)在土瓜灣一公園外工作期間，目擊一名男子在上址徘徊，並突然從地上拾起石頭，用力擲向樹底下的野鴿堆，然後徒手將一隻倒臥地上的野鴿拿起。漁護署職員立即喝停男子，對方見狀拋下手上的野鴿，逃之夭夭，漁護署職員亦報警求助。

警方及愛協人員接報到場，證實涉事野鴿當場死亡，屍體交由愛協人員帶走作進一步檢驗。警方十分重視案件，交由九龍城警區動物罪案警察專隊跟進，經深入調查後，於昨晨(10月1日)約7時，在馬頭圍道拘捕一名姓鄧(70歲)男子，他報稱任職清潔工。

九龍城警區刑事調查隊支援隊主管陳言彰督察指，除了案發當日外，被捕人士亦涉嫌於本周一(9月27日)在上址犯案，警方在他的寓所搜獲犯案時身穿的衣物，正調查其犯案動機，他亦於今日(10月2日)被警方以「殘酷對待動物」罪名落案起訴。

殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，而根據條例的釋義，動物包括任何哺乳動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類或任何其他脊椎動物或無脊椎動物，不論屬野生或馴養者。一經定罪，最高可判處罰款20萬港元及監禁3年。

本港近年不斷發生虐待動物案，政府曾就改善動物福利的建議展開公眾諮詢，提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，本報亦獻藍圖，希望政府訂出時間表覓地興建貓狗善終園，集中接收及處理被虐的動物，「一條龍」提供生養死葬，並開放予公眾參觀、寄養及領養，讓可憐的動物在園內居住，得到醫治及善終。