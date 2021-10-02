未能返深圳居所再被拒訂酒店房間　中港司機恐瞓街

東網昨日(1日)揭發有中港貨車司機不滿深圳灣口岸的內地海關，花費多個小時檢查吉運貨車，既不能在車廂等，亦不能在等候期間進食或離開現場，冒着酷熱天氣在室外等候。有貨車司機再透露指，自新冠肺炎疫情以來，於深圳有居所的香港中港司機不能返回當地住所，只能預訂檢疫酒店過夜，惟自2個星期前，酒店始拒受訂房，變相只能於車上甚至接駁場休息，他批評「即係逼司機瞓街」，又指司機們已打齊針及定時檢測，對相關安排不能理解。

中港司機面臨的困境愈揭愈多，除了檢查安排令他們長時間等待，有貨車司機向東網表示，自疫情以來，於深圳有居所的香港中港司機不能回當地住所，只能預訂檢疫酒店過夜，惟自2周前，酒店始拒受訂房，變相只能於車上甚至接駁場休息。他續指，中港司機於上落貨時與內地司機會有接觸，質疑為何只有中港司機不准回家，連酒店亦不可訂房。

對於深圳灣口岸的不人道情況，他直言自疫情時期已有發生，惟幾近全數本港往來兩地的貨車司機都已經全部接種疫苗，且每隔3日另作核酸檢測，故不了解亦不明白相關做法用意，反問為何要「好像受懲罰、失去尊嚴」，亦指相關問題已令不少司機轉行。