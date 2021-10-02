十一長假首日僅1749旅客入境　大三巴人流稀　手信店恐捱唔住

澳門早前防疫失守，經珠澳口岸入境珠海需集中隔離14天，受通關措施衝擊影響，澳門十一長假首日入境旅客劇減，據當地旅遊局公布的數據顯示，昨日(1日)入境澳門旅客僅1,749人次，與去年的15,254人次相比，暴跌逾88%，僅為2019年、即疫情前的1.29%。入境澳門的內地旅客佔整體逾90%，錄1,618人次，當中經關閘入境的內地旅客最多，有722人次，其次是機場，錄得586人次。橫琴及青茂口岸分別為278人次及26人次。

澳門十一長假踏入第2天，市況方面，往日熙來攘往的大三巴及官也街一帶人流大減，市面手信店、藥妝店未有營業，場面冷清。有當地居民表示，大三巴等旅遊熱點場面冷清，人流與往年十一長假相距甚遠。在官也街經營手信店店主指，8月過後生意原本漸有起色，已為十一長假預備不少存貨，但上月底突如其來的疫情讓生意額大受打擊，區內人流大減，甚至較平日更差，預料未來數日亦不會好轉，生意只能以本地客為主。

澳門美食同業聯合商會會長何子傑表示，十一長假前再現疫情影響當地旅遊及飲食業，尤其是旅遊區商戶，今年銷情較去年更差，甚至部分人「捱唔住」即將結業或頂讓。他促請澳門政府推出援助中小企業的政策，如發放1.5萬澳門元至20萬澳門元不等的援助款項，及減免部分稅務如水電費等。