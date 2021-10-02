近40年歷史梅窩熟食市場將重置大變身　下層增設70個泊車位

「翻新梅窩景貌改善工程」第1期及第2期首階段，分別於2017年及2019年完成。土木工程拓展署近日終於落實梅窩改善工程最後階段的規劃設計方案，根據最新文件顯示，署方建議重置有近40年歷史的熟食市場，並在該處下層興建可停泊單車和私家車的停車場，以符合一地多用的原則，而現有梅窩海濱長廊會延長，梅窩碼頭出口通道亦會有改善工程。

根據土木工程拓展署提交離島區議會的文件，經過兩輪有關梅窩規劃的公眾諮詢，在署方平衡不同持份者意見及相關政府部門要求後，完成了優化方案，包括重置近40年歷史、有16個檔口的熟食市場，以符合現有標準，例如消防裝置和電力設備等。同時，興建有蓋單車停泊區和私家車停車場，分別提供1,900個和約70個泊位。

方案又包括興建綠化觀景平台；改善梅窩碼頭出口通道，加建有蓋行人路；重置公共交通交匯處；伸延單車徑至新單車停泊區及市中心。此外，當局又計劃延伸現有海濱長廊至臨海觀景平台，並連接南面海濱長廊，以建造1條休閒的海濱通道供行人來往碼頭及附近地區，以及重置貨物裝卸區至前混凝土廠位置。

署方表示，項目將會根據《道路(工程、使用及補償)條例》 進行刊憲程序，以取得授權進行道路工程，期間如有人提出反對意見，則需在刊憲後按法定程序處理。當局將會繼續進行項目的詳細設計，包括建築、園景及相關的配套設施，工程時間表需視乎刊憲進展而制定。

事實上，規劃署早於2006年擬備了翻新梅窩概念圖，冀打造成「怡情小鎮」，經多年諮詢及籌備，第1期工程終於在2014年7月動工，第2期首階段工程亦於2019年完工。議員陳恒鑌表示，隨着區內人口增加，惟車位一直以來不足，導致車輛「周街泊」，他批評當局多年來「得個噏」，工程一拖再拖，令不少居民失望，促請加快工程進度。