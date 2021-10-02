打工仔女付出收入不成正比　團體倡最低工資一年一檢

新一份施政報告下周三(6日)公布，有勞工團體今日(2日)遊行到金鐘政總請願，並遞交施政建議，直言政府長久以來在施政時甚少考慮勞動價值的體現，令市民未能分享到合理的經濟成果，促請政府制定施政方針時，必須要集中力量做好社會資源再分配，化解過往社會的積弊。

港九勞工社團聯會(勞聯)就此提出多項建議，範疇涵括就業、再培訓、失業保障、退休保障等，當中包括針對就業模式轉變、零工經濟的普及，建議政府盡快立法保障自僱人士或獨立工作者的權益，在法例中清晰界定僱員身份的涵義，或新增1個獨立工作者的受僱類別，使他們享有部分僱員權利；又建議簡化失業貸款申請程序，為申請人提供更彈性審批安排，而長遠應設立恒常的失業貸款基金及失業援助制度。

勞聯亦建議最低工資實行「一年一檢」，並於明年啟動新一輪的最低工資檢討工作；立法規管工時、全面檢討職業安全政策，將「新冠肺炎」、「頸肩背勞損」、「下肢勞損」和「過勞死」納入法定職業病列表，令工人得到完善的保障；盡快履行承諾，落實取消強積金對沖。

針對新冠肺炎疫情下大受打擊的行業，勞聯則指，希望政府向航空業、中港陸路貨車失業司機等僱員提供每人一次性的6,000港元現金津貼；不少社會服務機構籌款活動被迫停止，導致出現資金壓力，促請政府支援沒有受資助的社會服務機構，提供營運補助以讓他們繼續服務社會。