壹傳媒混帳一籮籮　大樓卸貨區置逾百紙箱　職員今午載走審查

壹傳媒黎智英雖因3宗非法集結案被判囚20個月，目前仍在服刑中，但仍有大量「蘇州屎」要處理，包括壹傳媒涉嫌不公平損害股東和債權人利益等，負責進行相關調查的會計師公會前會長陳錦榮，早前已取得搜查令進入壹傳媒大樓搜證，相關調查工作仍在進行中，今日(2日)下午約5時，《蘋果日報》大樓卸貨區擺放逾百個紙箱，相信涉及部分財務文件，有職員將物品搬上密斗貨車運走調查。

財政司司長陳茂波今年7月28日根據《公司條例》委任陳錦榮作為審查員，調查壹傳媒公司業務，包括涉嫌不公平損害股東和債權人利益等8問題，並要求審查員6個月內提交報告。但由於壹傳媒全體董事會成員已於本月5日辭任，導致審查員在調查過程中未能及時索取對調查工作有用的相關資料，增加調查難度。

陳茂波早前稱，壹傳媒涉及違法行為及多項欺詐不當行為，幾項情況值得關注，包括早前本身公布公司流動資金充裕，足夠18個月運作，但保安局凍結1,800萬港元不到1個星期內，又宣布子公司業務要終止。陳又稱，壹傳媒早前未能公布年度業績，以及首次披露向主要股東償還1.5億港元貸款，但該貸款本身相當長時期才到期，有可能欺騙債權人，該公司地段又涉嫌觸犯欺詐罪。