器官捐贈人數佔港人口不足5%　團體籲改登記方式為自願退出制

香港器官捐贈登記數字偏低，令輪候器官捐贈人數不降反升。截至今年9月底，器官捐贈登記人數雖已近34萬人，比2013年時13萬人大幅上升1.6倍，惟仍佔香港整體人口不足5%。輪候人數則接近2,800人，其中需求最大的是腎臟移植，病人與捐贈者比例達39比1。有器官捐贈組織提倡改變器官捐贈制度，從「Opt in」(選擇性加入)改為「Opt out」(選擇性退出)，並加強教育以提升器官捐贈率。

香港器官移植基金會創會主席何繼良認為，器官捐贈登記數字雖持續上升，惟仍佔人口中的少數，情況並不理想。現時香港器官捐贈制度仍採取「Opt in」模式，需要市民主動登記，但香港人太繁忙，根本難有時間登記，相信政府轉為「Opt out」模式會更適合，若市民決定不捐贈器官，才需要登記，英國、西班牙等歐洲國家已採用該模式。他會於器官捐贈委員會提出，冀政府研究其可行性。

此外，他認為社會普遍仍對器官捐贈有錯誤認知，擔心參與器官捐贈後，醫護人員就會不施救，又指新世代年輕人盛行個人主義，欠缺助人之心，因此認為教育是最有效的方法，若市民有助人的心態，自然會支持器官捐贈。