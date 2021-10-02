研餐桌助殘障人士外出用膳　驗栢金遜僅5分鐘　港青設計為社會解憂

港青創意無限，積極設計產品惠及社會。香港小童群益會聯同陳廷驊基金會，舉辦創新點子發布會及頒獎典禮，合共頒發28個獎項，包括3個金獎。有中學生為輪椅使用者特製餐桌，方便在餐廳堂食，亦有同學關心長者健康，設計「栢金遜症快速測試器」。評審讚賞得獎隊伍能具體演繹社會問題，並提出可行方案。

由順利天主教中學同學所組成的隊伍「桌越」，留意輪椅人士甚少到快餐店進膳，訪問後了解到他們面對在餐廳往往面對餐桌高度不合適的困難，令他們只能購買外賣回家，失去日常聯誼的機會。

隊伍與社區組織「樂在製造」合作，利用木材等親自製作輪椅桌子，為輪椅使用者度身訂做摺疊桌，並且可供收納在輪椅旁邊，方便他們在輪椅上用膳及工作。現時輪椅桌已為第4代設計，隊伍指曾以紙皮、薄木的製成品均失敗告終。經過多次嘗試，花了最少51小時，才成功以厚木製成完整的輪椅桌。

受惠人士之一的阿敏欣賞隊伍，能夠針對其個人需要，包括手的靈活度不足，製作能夠360度轉動的桌子，方便她自主地按情況設置桌子，認為是對坐輪椅人士的一大突破。

將軍澳香島中學的隊伍則設計「栢金遜症快速測試器」。隊伍留意到柏金遜症有年輕化的跡象，並指市民對栢金遜症的理解不足，一般以為僅有手震徵狀，並且病症早期沒有症狀，令長者難以及早得知是否患病，因而錯過最佳治療時機。

隊伍參考海外科研文獻，製作栢金遜症快速測試器，透過人工智能，在3至5分鐘內偵測長者是否出現栢金遜症早期症狀。疫情下長者未能親身到長者中心收集數據，需要依賴護老院職員協助，出現基本數據不足的情況。隊伍表示不會放棄，會再「落區」將計劃持續發展，並打算與大學醫學院討論及合作，提升測試機的準確性。

評審之一的張惠慶讚賞金獎的得奬隊伍能夠就着社會議題提供可行的答案。而另一評審劉翀則指得獎隊伍能具體「痛點」，形象化問題核心，並透過輕微變化改善社會現象。