新冠康復者僅打1劑疫苗影響出行　冀打多一針遭拒

新冠疫苗或將成為日後出行的條件，普通人接種2劑疫苗便視作完成；至於新冠肺炎康復者，港府現要求接種1劑便可，即使要求接種第2劑亦不獲批准，康復者會收到特別針卡以反映情況。惟港府相關措施未必適合康復者出國通行，有康復者發現自己針卡上未有顯示曾確診紀錄，僅在第2針顯示「不適用」，沒有解釋原因。醫生認為，現時全球疫苗政策欠缺中央統籌及相關疫苗數據不足的情況下，難以落實有共識的疫苗通行機制。

陳先生為加拿大公民，他去年7月確診新冠肺炎，及後康復。他早前按政府規定接種1劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，並在上月到加拿大升學；其母親高小姐同為康復者，在今年7月初接種1劑復必泰，上月與兒子一同前往加拿大，但2人抵達多倫多後需在家隔離14日。

按加拿大政府網站顯示，除了接受由美國研發的強生疫苗可接種1劑以外，如果康復者只接受1劑新冠疫苗也不會被視作完成疫苗接種者。

高小姐批評，自己曾向衞生署反映願意接種第2劑疫苗，但遭拒絕。她批評，港府的特別針卡根本無特別安排，更為他們出行造成不便，促請當局在針卡可加以特別處理，包括解釋不能接種第2針的原因，確診及出院日期等。

根據當局現時規定，康復者在接種1劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。另外，如康復者在出院後已接種1劑新冠疫苗，並已預約接種第2劑，政府亦會為他們取消第2劑的預約。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜說，全球對於康復者接種疫苗的劑量未有充足的數據支持，所以每個國家的入境要求不一，存在差異是必然。他分享，曾接觸一個較「詭異」的個案，對方在外國曾經感染新冠肺炎，但到港後仍然只能接種1劑新冠疫苗，即不論是在港，抑或是在外地確診都只能在香港打1針。

此外，他又分享有患者接種疫苗後，自行進行抗體測試，林緯遜說，全球對抗體水平沒有劃一「金標準」，即使水平低也不代表所有。

食衞局稱，聯合科學委員會聯同專家顧問團並不建議市民在一般情況下於接種疫苗後測試其抗體水平，抗體水平呈陰性或數值偏低，並不代表缺乏疫苗的保障。政府目前並無計劃為市民推行免費抗體測試，但正資助大學醫學院就抗體水平進行實證研究，以助規劃未來疫苗接種策略。