食壽司網民上載落單二維碼　遭大批網友整蠱　埋單逾萬元

有網民光顧元氣壽司時上載落單QR code，慘被網民作弄。

有網民今日(2日)到連鎖迴轉壽司店午膳，並上載落單二維碼到「香港壽司刺身關注組」分享，豈料被大批網民作弄，不斷為其下單，最終埋單逾萬港元，引起網民熱話！

該事主今日中午到位於將軍澳東港城的元氣壽司享用午餐，吃到一半突發奇想，把印有二維碼的落單紙上載到Facebook群組「香港壽司刺身關注組」分享喜悅，並指「今日到元氣再食」，旋即有大批抵制元氣壽司的網民掃描二維碼，為其瘋狂落單，戯稱「驚你唔夠飽」。據網上流傳的片段，最受網民歡迎的厚切鰻魚飯價值78港元，被落了最少16客。

事主阻止網民不果，事後刪除帖子及退出Facebook群組。網上流傳一份疑似事主的單據，長約4部手機，埋單約8000多港元，加一服務費後盛惠逾萬港元，但壽司店有否酌情處理，事主有否破財，就不得而知。

事主退出群組後，仍有大批網民在群組發文及留言討論「第一秒見係元氣加QR就已經知會咁」、「果然有了消費券，生意都好咗」、「會唔會全球唯一一個因食壽司而破產嘅人？」、「元氣應該好多謝佢」。