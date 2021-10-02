小鐵漢病情現變數　術後感染肺炎需重新插喉

「小鐵漢」的病情現變數，患有先天性心臟病的小鐵漢Kansas，上月接受第3階段的單心室循環手術後，一直留院觀察，日前已毋須插喉。不過其父母今日(2日)說，小鐵漢因卡痰問題需要洗肺，但完成後，醫生指小鐵漢在術後感染肺炎，且上半邊的肺部已經擴張，需要重新插喉及安排照X光檢查。

小鐵漢的父母今在社交專頁發文，指兒子在兒童加護病房留醫，腎功能指數近日漸漸正常，但兒子因扭計不願飲水及進食營養師安排的營養汁，最後病房姑娘給他最愛的蘋果汁飲用。或因如此，再加上早前曾插喉的關係，小鐵漢的卡痰問題嚴重，即使物理治療師為其拍痰及用機器抽痰亦無助紓緩病情，結果需要醫生安排洗肺。

所幸小鐵漢的父母長期在兒童加護病房守候，2人立刻簽下同意書，故沒有延誤治療。但醫生向他們表示，洗肺需要約1小時，加上小鐵漢在服用薄血藥，有機會肺出血，若不進行此程序，情況可能更差。

惟小鐵漢完成洗肺後，醫生向其父母指，此次病發是由於上次手術後感染引致肺炎，並指小鐵漢上半的肺部已經擴張，今晚會持續跟進他的下半肺部會否有好轉，明早(3日)再安排照X光，如情況仍未好轉，便需要立即再安排洗肺。

小鐵漢的母親於貼文續指，在兒童加護病房見到小鐵漢再次插喉，且呼吸好辛苦，自己立即哭成淚人，並謂會留守兒童醫院為兒子打氣。