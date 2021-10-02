政Whats噏：悔簽「墨落無悔」　前公民黨區議員圖避DQ一劫？

前公民黨黨員，舊年曾簽署「墨落無悔」聲明嘅現任深水埗區議員伍月蘭，早前喺區議員宣誓成功過關保住議席。有指話佢過到骨全因一早就退黨，並曾公開表明自己並唔認同舊年參與或協助民主派初選嘅「墨落無悔」聲明，又指公民黨簽署前未有諮詢佢。可能伍嘅案例值得「借鑑」，幾個已退出公民黨，又仍留任嘅區議員最近就急急腳出嚟澄清，公開話自己都係事後先知道公民黨以黨名義簽署聲明喎。

新界區議員下周宣誓，預料涉及舊年初選嘅區議員將全部被DQ，曾經簽過「墨落無悔」聲明嘅都係高危一族。除日前以健康為由宣布辭任嘅前公民黨黨員、沙田區議員陳諾恒外，已退出公民黨嘅區議員剩荃灣區議會主席陳琬琛、荃灣區議員陸靈中及黃家華，佢哋近日就表示，當時都係事後先知公民黨以黨名義簽署聲明，而3人都唔同意呢份聲明，認為有攬炒成分，亦都反對攬炒，又批評公民黨簽之前應該諮詢大家。

不過，既然係唔認同份聲明，點解等到今時今日先出嚟講呢？依家講究竟政府又信唔信呢？能否逃過DQ一劫，過多幾日就有答案。