政Whats噏：政府部門官僚迂腐　謝偉銓：好似椪糖挑戰咁難搞

近期韓劇「魷魚遊戲」惹起港人一片熱議，就算無睇過呢套劇，但或多或少都會聽聞當中某啲故事情節，譬如劇裏面所出現嘅遊戲同玩法。建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓（Tony）就緊貼潮流，日前喺社交網站Facebook(Fb)提及呢套劇集，仲借用其中一個遊戲，寓意政府發展審批程序慢，可以話係官僚迂腐。

Tony提及嘅遊戲係椪糖挑戰，據了解，椪糖挑戰係韓國人兒時最普遍嘅一種遊戲。玩家必須用一枝針，喺紙咁薄嘅焦糖上面小心翼翼咁刻畫出特定形狀，如果形狀唔啱，或半途斷裂就視之為輸，所以圖案愈簡單就愈容易過關。Tony日前就喺Fb公布4款椪糖，問大家揀邊款挑戰？一眼望落去4款圖案都相當複雜，要完成絕對唔容易。

Tony笑言自己並無睇呢套劇集，但大概知道劇情，佢話4個圖案其實係地政總署、屋宇署、規劃署以及康樂及文化事務署嘅標誌，直言政府發展程序就同呢幾個部門嘅標誌一樣咁複雜！佢指政出多門以及各自為政嘅現象簡直令人崩潰，而最為難搞嘅部門恐怕非地政總署莫屬！Tony解釋，唔少工程向地政總署提出申請審核時，部門唔會畀任何即時回應，例如欠缺咩資料等都要等一段時間，拖慢成件事，發展步伐落後。佢認為政府部門除擔任監控角色，同樣要做到促進者嘅角色，不妨積極同主動少少，盡快做好件事，例如容易出錯嘅，就出份指引畀人睇吓，而非拖拖拉拉咁話。

最近又有消息指，政府架構將重組或分拆，首當其衝嘅就係運輸及房屋局以及發展局。Tony就透露，其實部分業界人士對拆局表示憂慮，擔心分拆更多部門會比現時更加麻煩，變得慢上加慢。為消除業界疑慮，佢直言拆局後政府一定要做到分工清楚，甚至增設副司長，用以協調統籌各部門工作。佢感嘆，現時涉及多個部門嘅事情，有陣時唔係啲部門唔理，而係唔知係自己理，所以拆局同時設副司長，簡化程序以達致有效施政至為重要！