昨4人針後不適送院　首劑疫苗接種破450萬支

昨日共有4人在接種後出現常見副作用而送院。

新冠疫苗接種計劃展開第219日。政府公布，昨日(1日)共有4宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，全部情況穩定，其中3人經已出院，1人留院觀察。

截至今日(2日)晚上8時，過去24小時共有約2.26萬人已打針，社區疫苗接種中心由內地研發的科興疫苗整體接種率超過90%；至於由內地及德國共同研發的復必泰疫苗整體接種率則僅得88%。

政府指，至今已為參與計劃的人士接種共約871.5萬劑疫苗，其中約163.3萬人接種科興疫苗首針，逾152.6萬人已打齊兩劑；另有逾287萬人接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗第1劑，逾268.4萬人已打齊兩劑。

另外，公務員事務局局長聶德權在社交網站發貼文，指接種第1針疫苗已超過450萬劑，佔合資格接種人口67%。他表示，公務員、醫管局員工、學校教職員及院舍員工的首針接種率超過90%；70歲以下合資格人口第1針接種率亦超過70%；但70歳或以上則僅約30%。

他表示，疫苗接種有持續放緩迹象，其中長者接種率偏低更令人憂慮，重申清晰的醫學專家意見及實際接種疫苗後的數據，清楚證明長者接種疫苗是安全亦有需要。