新界鄉村污水處理工程緩慢 逾半村落仍靠化糞池等設施

新界鄉村污水問題改善緩慢。截至今年6月，本港新界約1,000條鄉村中，逾半鄉村尚未獲政府納入至污水收集系統工程計劃，居民日常生活所產生的污水，仍依靠生物污水處理設施，或化糞池及滲濾系統等設施處理，衞生成疑。

據發展局資料顯示，政府已為約260條鄉村完成污水收集系統工程；約225條鄉村則已納入工務工程計劃，其中約65條鄉村正經由不同工程，進行污水收集系統工程，預計將於明年至2026年內陸續完成。

其餘500多條鄉村，目前尚未納入污水收集系統工程計劃。當局解釋，主要是相關鄉村位處於遠離公共污水收集管網的地區，村內常住人口稀少，或當地居民未有接納政府安排。政府未來規劃將考慮多方面因素，包括計劃對環境改善的程度、鄉村人口密度、居民的意願、技術可行性、成本效益等，訂定擴展污水收集系統的緩急優次，逐步延伸公共污水收集網絡。

另外，為配合古洞北及粉嶺北新發展區，政府已展開重建及提升石湖墟污水處理廠，預計2025至2034年內分階段完成；洪水橋及元朗南新發展區新建的排污基建設施，工程預計於2027至2028年起動工。