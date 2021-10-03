海洋公園水上樂園被指水質差　三母子玩完皮膚出疹求醫

耗資40億元打造的海洋公園水上樂園，上月21日開業以來一直惹來遊客不滿，收費貴、遊樂設施排長龍之餘，樂園水質惡劣亦遭炮轟。有市民投訴指，一家人前日(1日)入場遊玩後，母子三人離場時臀部及小腿已痕癢難耐，紅疹及後擴散至全身，故懷疑皮膚過敏與樂園池水不潔有關。

東網昨接獲市民劉女士投訴指，她一家四口前日趁假期入園，由上午玩至晚上六時半，離場時她開始感覺到臀部及小腿痕癢不已，回家後驚發覺紅疹及痕癢已遍布全身，而兩名分別6歲子12歲的兒子也中招。她篤定皮膚不適、出現過敏，是樂園池水不潔所引起。

劉女士稱，兩兒子當日雖玩到盡興，惟回家後痕癢無法入睡，連他們也嘆指不欲再去。她又指，母子三人無皮膚病史，她與大兒子平常去公眾泳池游水，從未出現類近情況。眼見昨日情況未見好轉，故求醫並需以類固醇藥膏外敷。她估計，園內池水衞生惡劣，與游泳鞋有關。她當日留意到不少遊客乘搭穿梭巴士、排隊入園時已穿上游泳鞋，認為污染物、細菌隨鞋而流入並污染各園區池水。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，水上樂園、公眾泳池含氯氣，用作消毒池水，皮膚受細菌感染的機會相對較細，但須留意氯氣可刺激皮膚，尤其是皮膚乾燥、濕疹患者。此外，皮膚有損口或毛囊炎，亦不建議下水；下水逗留時間亦忌過長，而上水亦應立即沖身，洗淨身上殘餘消毒劑。

海洋公園回覆東網查詢指，水上樂園池水水質受持續及嚴格監控，公園透過定時採集及化驗水質樣本，如每小時檢驗酸鹼度及氯氣含量，以確保池水水質符合國際安全及健康標準。

公園又指，建議訪客在園內穿着游泳鞋，是世界各大水上樂園的慣常做法，有助訪客在長時間接觸到水及經陽光照射地面時保護雙足。訪客在進入主題區域遊樂前，均須經過一道水簾沖身，及一個流動的水道徹底清洗雙足和鞋履；洗手間附近亦設有花灑蓬頭，供訪客潔淨全身方，以確保衞生。