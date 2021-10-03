警拘餐廳兩男涉無牌賣酒　女客用虛假「安心出行」被捕

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室執法人員，昨晚(2日)巡查區內食肆及酒吧，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員在寶勒巷搗破一間懷疑無牌賣酒的餐廳。一名姓鍾(43歲)男負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，一名姓黃(59歲)男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

餐廳內共有4男2女顧客(23至60歲)，沒有使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員遂向他們作出票控。另外，一名22歲女子懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕，她亦被票控。該名男負責人因沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，另涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被拘捕。行動中，共檢獲約330支啤酒，總值約12,000港元。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。