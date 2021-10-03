東方日報A1：粵港掃私梟酒店船　拘145人

中港兩地海上私梟公然挑戰法紀，上月25日更在本港沙洲海面撞翻香港水警船隻，致高級督察林婉儀墮海殉職。其實粵港兩地警方一直保持緊密合作，聯手打擊跨海域走私活動，其中廣東海警局近日便在西部海域發現，多艘專門向走私集團成員提供食宿服務的「酒店船」，停泊於珠江口一帶，準備隨時乘大飛出發進行走私活動，當局於是採取專項執法行動，成功查扣25艘違法船隻，包括19艘「酒店船」及5艘大飛，並當場拘捕145名疑犯。

廣東海警局指出，當局早前發現粵港西部海上邊界附近海域，聚集多艘「酒店船」，它們專門向從事走私活動的不法分子提供靠泊、加油及食宿等服務，相信是讓走私集團成員可隨時登上附近的大飛，然後越過內地水域前往本港載貨，再橫越公海北上交貨。上月24日起，當局與香港水警合作，採取專項打擊行動，出動多艘艦艇，經過兩日集中追緝，成功扣查19艘「酒店船」、5艘大飛及一艘鐵殼船。

廣東海警局形容，行動有效遏制走私違法犯罪分子的囂張氣燄，全面打擊粵港海域違法犯罪活動，亦是廣東海警局與香港水警聯勤協作，成功打擊酒店船違法犯罪活動的成果。當局將繼續密切與內地公安、海關緝私、海洋綜合執法、海事等相關部門，以及香港水警、澳門海關協同配合，不斷推進專項行動，持續加大珠江口水域「酒店船」違法犯罪活動的打擊力度，全面壓縮「大飛」活動空間，堅決遏制珠江口水域走私活動，全面淨化粵港海域治安環境，確保粵港海域安全穩定。

警務處處長蕭澤頤上周四亦曾率領香港警方代表團前往深圳，與廣東省公安廳及海警局代表團會面，商討加強打擊兩地走私活動，雙方並對林婉儀殉職表示高度關注，已即時成立專案小組，加強情報交流，積極調查案件。而兩地警方代表團亦達成多項共識，包括全力打擊走私集團的人員招募、船隻改裝、凍肉儲存、資金來源及犯罪得益，以及加快相關走私船隻及工具的移交。此外，兩地同意在策略、戰術及行動方面，加強打擊受三合會操控的走私犯罪集團，並共同研究提升人員安全、裝備效能、訓練交流和行動效率。

另外，廣東海警局另公布，當局於8月下旬聯合廣東省公安廳，指揮東莞海警局及東莞市公安局，在廣東廣州、深圳、江西等地，就一宗海上持槍搶劫案展開收網行動，當場拘捕15名疑犯，查扣7輛涉案車輛、102張銀行卡、現金23萬餘元人民幣（約27.7萬港元），同時檢獲一批犯案工具，包括4支槍械及受管制刀具等，相信已瓦解一個活躍在珠三角地區的海上犯罪集團。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：