國安法震懾港由亂而治　李家超：移除水馬證全面回復安全常態

本港多個部門及機構自2019年6月爆發反對修訂《逃犯條例》風波後，均在門外架設2米高的大型水馬，至今已近2年3個月，近日相關部門外的水馬逐一移走。政務司司長李家超今早(3日)發表網誌，指政府總部外已回復原貌，而其他地方的水馬亦已移走或即將移除，強調香港全面回復安全常態。

李家超發表題為「移除水馬 香港復展安全面貌」的網誌，他指2天前的十一節日，全港多區掛滿五星旗和區旗，有不同的慶祝活動，相比2019年的同一天，在黑暴和外部勢力插手破壞的場面形成強烈對比。他指出，當日香港出現暴動、襲擊及破壞，暴徒投擲超過100枚汽油彈，在最少68處地點縱火，大肆破壞港鐵、警署、政府建築物和商店等，約300人被捕。

他表示，《港區國安法》實施後情況立竿見影，破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港，市民生活回復正常。政府在平定黑暴後亦積極復修和美化工程，年初至今已為約200個道路構築物和約一萬支燈柱進行美化，創造近300個臨時職位，有助紓緩失業情況。

他續指，現在立法會在「愛國者治港」原則下具建設性，預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條的一倍，財委會通過的撥款可達2800億港元，對香港的建設、發展和就業，產生重要作用。