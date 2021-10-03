政府撥逾5億元助新冠病毒研究　港大鼻噴式疫苗完成首期臨床試驗

本港新冠肺炎疫情雖然放緩，但港府仍需要繼續一系列的防疫措施及研究，防止疫情再次爆發。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）發表網誌時表示，食衞局和醫療衞生研究基金共批出5.13億港元，以支持有關新冠病毒的研究，當中包括研究病毒的傳播及傳染性、有效的檢測、監控、預防策略等。而在此67個研究項目中，部分研究可提供早期結果，有助制訂抗疫政策、提供適切的臨床管理和治療方法，例如血清流行病學研究、監測環境中的病毒量，甚至在港研發新冠病毒疫苗等。

陳肇始表示，自2020年4月至2021年9月，食衞局和醫療衞生研究基金已批出3輪撥款，合共5.13億港元，支持了本地大學進行67項針對新冠病毒的醫學研究項目，透過應用新科技，進行基礎以至臨床及社區層面的新冠病毒研究。

其中部分項目已有早期研究結果，有助於制訂抗疫政策及提供適切的臨床管理和治療方法，應用流行病學監測提升防疫措施。當中較為注目的是，基金亦有資助研發港製疫苗。香港大學醫學院微生物學系在本港對其與內地合作研發的一款鼻噴式疫苗「衞活苗TM一號」，是目前疫苗中最先採用鼻腔噴霧接種方式的疫苗。現已有30名自願參與者已完成一期臨床試驗，研究團隊正審視下一階段的臨床試驗。

而其他有助於防疫的研究，例如血清流行病學研究可推斷無徵狀感染者的數目、監測群體產生免疫力的出現等；而監測環境中的病毒量則有助於檢視社區隱性傳播鏈等。

陳肇始指出，獲資助的研究項目中，有28個項目的部分成果在國際知名科學期刊刊登，接下來亦會於11月23日舉行的2021年衞生醫護研討會公布相關研究的中期結果。期望本地研究獲得的新知識可應用於本地醫療實務及醫療政策，讓廣大市民得益。