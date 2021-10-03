裕民市集小販經營困難　市建局推現金券優惠助谷人流

城市發展重建步伐雖然不可阻擋，但同時亦要協助受影響人士原區安置、連繫市民生活所需。市區重建局行政總監韋志成今日（3日）於網誌撰文表示，市建局旗下的「裕民坊」商場為讓昔日在物華街和協和街經營的持牌固定攤檔小販，可在重建後回遷復業，在商場基座部分興建了現代化的小販市集「裕民市集」，惟小販在遷入市集後，仍面對不少營商挑戰。

韋指出，為解決問題，市建局決定加強市集在地區的認知度、舉辦增加人流的活動、增強營商競爭力等，期望可吸引更多顧客。而隨着政府在10月1日發放第2期消費券，市建局亦在裕民坊商場及市集推出新一輪推廣優惠活動。

裕民市集在今年4月啟用，約有110檔小販已順利遷入市集並復業，投入服務至今已5個月。韋志成表示自己一直留意並著同事跟進小販回遷後復業的情況，認為大部分小販均滿意新市集的環境，惟營運初期不論是人流和生意額也偏低、加上市民的生活和消費模式與以往不同，小販仍有不少營商挑戰。

有見及此，市建局將進行多項工作，例如在市集連接物華街和康寧道的出入口進行美化工程，讓街坊能更容易辨識市集的位置、加入更多路標指向、運用社交媒體推廣市集商販營商的故事和舉辦有獎遊戲等，增加市集知名道。

此外，市建局亦於4月至9月期間，推出超過12項多元化推廣活動，包括年輕人的音樂會、社區導賞團及社區同樂會等，有助於擴大客群。而市建局亦有舉辦優惠活動，自6月開始，顧客只要在裕民坊商場消費滿指定金額，便可獲得裕民市集的購物現金券，目前共派出超過1,000張優惠券。

而部分小販亦在原有業務上轉型，提升經營能力和競爭力。韋志成提到其中一名小販Lilian，原為售賣童裝貨品，但近年在市場失去競爭力。於是開始轉型售賣自家製造的護膚品、手工肥皂及有機薄荷膏等特色健康產品。

隨着政府於10月1日發放第2期消費券，市建局亦在裕民坊商場及市集推出優惠，包括推出市集優惠券、為小販提供租用商場「快閃檔」的優惠租金等。至於有部分小販要求要增加攤檔面積和擴闊通道等，韋志成指因涉及政府對持牌固定攤檔小販經營活動所採取的政策和牌照事宜，需交由政府相關部門考慮。