疫情下企業數碼轉型趨升　科技界籲多使用雲端平台減省開支

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，部分企業被迫倒閉，企業為「疫」境求存，加快數碼化轉型的步伐。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今(3日)在電台節目表示，本港近年愈來愈多企業數碼轉型，不少實體店也轉型為網店，但認為不少企業的資訊科技信息貧乏，建議企業多使用雲端服務，利用已經搭建好的平台。

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌也表示，一些大的雲端服務供應商，在網絡安全上會做得更好，企業可以考慮使用，不用另外投資建立系統，又建議企業可以外判網絡保安的工作予專業的第三方，以提高保安能力。

方補充指，黑客有不少漁翁撒網的攻擊行爲，攻擊範圍包括電郵及社交平台，建議大家一定要安裝防毒軟件，尤其Android手機也要安裝。他又提醒，大家要提高個人保安意識，小心來歷不明的短訊及連結等。

另外，方指移民潮對資訊科技行業有一定影響，不少公司向他透露，有介乎30至40多歲的資訊科技從業員移民，但由於不少公司在疫情下，仍會繼續聘請已移居外地人士，容許他們在家工作，相信短期問題不大，但長遠而言，本港仍需培訓多些資訊科技人才或者輸入海外專才。他亦指，疫情下入境手續複雜，或對海外專才來港造成障礙。