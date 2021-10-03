不足1月26外傭抵港證染疫　羅致光指比率超高　不敢放寬每日限額

政府明日(4日)重新開放竹篙灣檢疫中心的預約系統，並將於10月22日起提供額外200個單位，連同早前開放的800個單位，合共有1,000單位可供來港工作的外傭作檢疫用途，惟每日接收50名外傭入住安排將維持不變，相信僱主又要「爭崩頭」預約。勞工及福利局局長羅致光今(3日)在網誌表示，由8月30日至上月24日，606名抵港的菲律賓外傭中已有26人確診，比率非常高，故不敢貿然放寬。

他補充指，該批確診外傭在抵港前已接種疫苗，並於上機前72小時內獲得核酸病毒測試陰性結果，到港後全部單獨隔離，應不會在此期間互相感染，指這個4.3%確診比例，一點都「唔簡單」。他又指，若仍然有人認為需要增加每天來港的外傭人數，對此無話可說。

另外，本港勞工保障不足、疫情下對打工仔女欠缺支援，羅在網誌解釋，處理勞工議題時已致力在各方面取得平衡，惟他直言本港勞工權益和福利落後，認為政府在制定政策及平衡僱主及僱員利益時，需要稍為偏向勞工，以保障他們的基本權益，又強調「自己不是勞工福利局局長，而是勞工及福利局局長」。

羅承認，雖然香港是一個已發展成熟的經濟體系，但在勞工權益和福利的事宜上卻跟不上其他地區的步伐，例如直到去年，才能將法定產假由10星期，增加至國際標準的14星期，故認為政府在制定政策及平衡僱主及僱員利益時，需要稍為偏向勞工，以保障他們的基本權益。