第二期消費券刺激消費氣氛　有商戶營業額按年升一倍

政府上周五(1日)發放第二期消費券，財政司司長陳茂波今日(3日)在網誌撰文表示，逾500萬名市民收到第二期消費券後，市面上消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕，在近月疫情持續受控、經濟穩步改善，希望電子消費券能為市道帶來樂觀氣氛，讓市民和企業對未來經濟持正面預期，成為經濟可持續復甦的動力之一。

消費券發放令商場生意有所提升，信和集團表示，旗下商場推出的推廣活動如「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」及「八達通消費賞」等反應熱烈，3大重點區域商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地旺丁旺財，人流錄得較去年同期有20%的增長，而商戶的營業額亦隨着第二期電子消費券的發放及商場推廣活動亦錄得較去年同期有100%的升幅，消費氣氛向好。

陳茂波表示，消費券計劃除了提振經濟和對相關行業帶來正面的支持外，也有許多無形的效益，在他外出購物時，有不少市民告知他已使用消費券購物，有人買了新廚具、有年輕朋友買了心儀的模型、也有市民約了親朋到餐廳慶祝，他又提到自己於第二期消費券發放當日特意購買雪糕跟市民分甘同樂。

另外，他指土地房屋問題，是香港社會發展中最尖銳的矛盾，對市民生活構成最大壓力，必須投入最大的力量去破解和應對，又稱無論是土地發展、生態保育，又或各種規劃部署，人民才是一切發展的中心，緊持這中心思想，在梳理問題、化解矛盾和應對挑戰時，便能辨輕重、知先後。