七成青年對大灣區短期工感興趣　政黨倡推動機構提供「試工」職位

本港青年失業情況嚴重，港府今年初就推出「大灣區青年就業計劃」，惟計劃被批評配對成功率低下。有政黨以問卷形式進行《大灣區青年就業調查》，以了解香港青年到大灣區就業意願及所考慮的問題。結果顯示，70%受訪者會考慮申請大灣區內地城市的短期合約職位；約60%受訪者考慮申請大灣區內地城市一些學歷要求較低的一般職位及技術類職位。

工聯會青年事務委員會於9月份、針對45歲以下青年會員進行問卷調查，一共訪問了307人，今日（3日）公布調查結果顯示，63%受訪青年願意到大灣區做全職工作；74%受訪者認同大灣區就業是充滿機遇，反映青年人到大灣區工作態度是持正面態度。

「收入水平」、「發展機遇及前景」及「生活配套及環境」則是他們會考慮到大灣區工作的三大主要因素，但調查亦發現，約82%受訪者表示不掌握大灣區的規劃發展政策及對港人的福利優惠、80%認為現時大灣區就業資訊不足。

工聯青委建議，政府推動不同機構提供半年或一年的短期「試工」職位，能吸引青年踏出融入灣區的第一步；推動機構或公司提供工科或專才的技術類職位空缺，並邀請坊間團體作職業配對或中介，為一些工科或專才技術型香港青年提供更合適的職位；從大灣區發展前景及生活環境兩方面加大宣傳力度，善用各方宣傳平台。