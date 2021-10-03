劏房人口6年內增3萬　組織促制定告別路線圖

樓價高企與市民收入脫節，公營房屋供應不足，無法「上車」令大量市民惟有長居劏房。有政黨決定成立「告別劏房行動」，並提出10大倡議，以推動政府盡快制定「告別劏房」的路線圖，並列入《長遠房屋策略》中。而「告別劏房行動」今日(3日)召開記者會，表示在6年間，劏房數量已增加了逾1.45萬個，劏房人口甚至增加了3萬，故提出制定告別劏房路線圖、政府須在10年內大幅增建公營房屋、制定全面社會房屋政策、要求立法會盡快通過《業主與租客(綜合)修訂條例草案》等。

現時「告別劏房行動」約有逾30名成員，包括立法會議員、專業人士、地區代表、地區組織、劏房居民及過渡性房屋居民等。為解決劏房問題，行動建議政府應制定告別劏房路線圖，定期以追蹤調查方式分析住戶的社會特徵及居住劏房原因，以制定針對性的房屋及社會福利政策，並密切了解劏房租務市場情況。另外亦提議政府須在10年內大幅增建公營房屋，引用政府收回土地條例、縮短規劃申請時間及提高已規劃項目地積比，發展新界北、利用綠化帶地區及促進公私營合作。

此外，行動亦倡議要制定全面社會房屋政策，例如可持續增加過渡屋供應；要求立法會盡快通過租管條例，可透過不同渠道作出宣傳，設立電話熱線或網上查詢服務，讓業主與租客明白自己在新法例下權益與義務；而政府亦須定期進行追蹤調查，建議新一屆立法會成立跟進劏房事宜小組委員會；倡議制定起始租金，促政府作出公開承諾，於兩年內制定起始租金；研究制定劏房單位基本要求；持續支援劏房住戶；以及支援舊式大廈的管理和加快市區重建步伐增建公屋。