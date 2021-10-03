劏房無王管　團體指利潤較以單位出租多54萬元　促設起始租金

港府早前建議的管制劏房租務修例甩漏多多，包括續租時容許的15%加租上限超出基層承擔能力等，事件經《東網》多番報道後，政府終在上月「跪低」，建議將加租上限削至10%。有關注組織早前在本港多區抽查45個劏房單位，發現其租金收入較差餉物業估價署租值百分比中位數高出107%，是獨立單位的3倍，促請當局訂立起始租金，避免業主起租時抬高租金水平。

香港社區組織協會今年8至9月期間，透過網上租房平台、區內地產中介、及電話訪問形式，收集45間劏房等分間樓宇單位，以及25間獨立單位的租金數據，發現全部單位在過去一年的租金收入均高於差餉物業估價署租值。另外，調查亦發現，分間出租的利潤遠高於整個單位出租，每年最高可相差54萬港元；分間單位的租金收入更可高於差餉租值的9倍，為獨立單位的4倍多。

協會指出，不少居民在過去數月續租時被業主加租，形容劏房市場有如「無王管」一般，批評當局在審議劏房租管法案的過程中，拒絕訂立更具保障力的法例，令一眾基層租戶失望，亦似乎未能解決本港積壓以久的房屋問題，促港府如果不想「房屋為施政重中之重」淪為口號，必須有更大決心介入市場，訂立起始租金，例如短期內可參照差餉物業估價署的估值租金，規定劏房租金收入不能高於估值的120%。