尖沙咀買錶男被劫71.5萬現金　警拘5人扣查七人車

警方在上周五及昨日一連兩日(1日及2日)，於旺角、油麻地及東涌以涉嫌行劫拘捕5名中國籍男子(29歲至46歲)，據悉當中3人有黑幫背景，他們與上周四(9月30日)於尖沙咀麼地道發生的劫案有關，涉案金額約71.5萬港元。

油尖警區刑事部總督察(調查)邱雨星表示，一名姓黃(31歲)中國籍男子於社交網認識一名不知名賣家，對方訛稱有貴價手錶出售。其後，賣家相約事主於上周四傍晚，到尖沙咀麼地道購買3隻名錶。惟事主抵達交易地點時，隨即被兩名埋伏的中國籍男子以一把約一呎長牛肉用刀威脅，並搶走其身上一個載有71.5萬港元現金及身份證明文件的背囊，匪徒得手後迅速登上一輛七人車逃去。

油尖警區刑事部接報後作出深入調查，翻看大量「天眼」錄影片段，成功鎖定涉案人士身份及涉案七人車，於上周五及昨日拘捕拘捕5名男子，他們的角色為司機、刀手及睇水。疑犯報稱無業，為朋友關係，涉案七人車沒有報失。案件交油尖警區刑事調查隊跟進，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

邱雨星續稱，對於持械劫案警方非常重視，會不眠不休將兇徒緝捕歸案，而持械行劫是極為嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁，任何人都不應以身試法。市民若與素未謀面人士交易，尤其一些自己不太熟悉的地方，應該打醒十二分精神提高警覺，以免不法之徒有機可乘。警方重申不會容忍暴力行為，有能力有決心致力確保社區穩定，保障市民生僉財產安全。