警方嚴查碼頭反走私　全港設逾70個路障查車

海上私梟猖狂橫行，上月25日有走私快艇在沙洲對開撞翻水警船隻，造成高級督察林婉儀墮海殉職，悲劇除使警隊上下痛心難過，更堅定打擊罪惡決心，近日採取連串執法行動，顯示對私梟絕不寬貸的強硬態度。

警方重點針對碼頭，今日(3日)凌晨先巡邏長沙灣潤發碼頭一帶，至早上由新界南總區刑事部聯同葵青警區軍裝警員，於葵涌貨櫃碼頭進行反走私行動，葵青警區刑事部亦同時巡查藍巴勒海峽公眾貨物裝卸區，視察有無可疑活動。

警方陣容嚴整，在上述兩處地方迅捷有序執行職務，各人睜起金睛火眼，登躉船環顧船上情況，並向工人了解詳情。期間，警員亦查閱載貨清單，核實部分貨櫃內的裝貨量，防止有人暗運其他貨物。

走私活動牽涉廣泛，警方對陸路戒備未有放鬆，日間在油麻地海輝道設置檢查路障，同時分兵在東涌及大澳一帶的相關黑點巡邏，另有反黑組探員鎖定荃灣區工廈，調查有無單位涉及走私用途，展現魄力足以震懾私梟。

為確保滴水不漏，警方晚上亦會於全港各區採取代號「揮軍」的反走私行動，選定超過70個地點設立交通路障，截查相關可疑車輛，據悉包括會在筲箕灣避風塘、西貢大網仔路、東涌裕東路和青山公路古洞段等處布置警力，日以繼夜令行動範圍擴及港九新界，鐵腕嚴懲趕絕走私分子。