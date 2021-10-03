學校縮班政府仍建校　楊潤雄指要彌補舊校設施與平衡學額

教育局早前公布本學年有中小學均需「縮班」，但教育局局長楊潤雄今(3日)在網誌上指，即使學生人口下降，政府仍然要建校，因要彌補部分舊校舍設施水平不合標準，以及新發展區未有足夠學額的問題。

教育局在上月核實2021/22學年的實際在學人數，發現公營小學一共減少15班小一，公營中學則一共減少8班中一。楊潤雄解釋在縮班下仍要建校，是因為部分老舊校舍的設施水平與現行的標準有距離，但受面積或地理環境局限難以提升，限制了部分教學活動，需另覓地點重置或原址重建校舍。另外，因有些新發展區未有足夠學額滿足遷入學童的需要，政府有必要確保有足夠的學位供應，故需建校。

楊潤雄又指，政府已推動跨區重置計劃，幫助部分老舊學校由舊區遷入新發展區，可改善校舍設施之餘，亦可平衡兩區的學額供求問題。自2017年7月至2021年9月底，全港共有13項公營學校重置或原址重建／擴建計劃完工，總建築成本超過51.5億港元。現有7個項目預計可於2024年或之前完成，涉15.7億港元，另外兩個項目仍有待立法會財務委員會通過撥款。

另外，教育局額外預留了10億港元，為600多所按昔日規劃標準興建的資助學校校舍進行小型改裝工程項目。