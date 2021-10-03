警搗九龍城工廈無牌吧　拘男女負責人12客兼發告票

九龍城警區刑事部根據線報及經深入調查後，昨日(3日)零晨約零時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查紅磡民裕街47至53號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲一批烈酒，總值約2,000元。

行動中，警員拘捕一名姓李(28歲)男負責人及一名姓伍(21歲)女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，單位內的9男3女(17至38歲)酒客，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時因違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。